Школа экспорта РЭЦ приглашает на вебинар по специфике экспорта во Вьетнам

Школа экспорта РЭЦ приглашает экспортно ориентированные предприятия Мурманской области на вебинар по специфике экспорта во Вьетнам. Он пройдёт 8 июня в формате ВКС на платформе. Начало — в 10.00 (МСК). Продолжительность — до трёх часов.

Регистрация через личный кабинет на сайте АО «Российский экспортный центр» по ссылке до 6 июня включительно.

Спикерами выступят торговый представитель РФ в Социалистической Республике Вьетнам Вячеслав Харинов, начальник отдела товаров Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии Дмитрий Попов, эксперты Российского экспортного центра.

На вебинаре компании-экспортёры, работающие на рынке Вьетнама, представят практические кейсы по экспорту кондитерских изделий, телеметрического оборудования для нефтегазовой сферы, пиломатериалов.

Узнать подробности можно в Центре поддержки экспорта, который также приглашает компании Мурманской области принять участие в международной выставке морепродуктов и рыболовства «VietFish». Она состоится во вьетнамском городе Хошимин в период с 23 по 25 августа 2023 года.

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в международных мероприятиях и вебинарах реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.