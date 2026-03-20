Школа гидов природного туризма в Хибинах объявляет новый набор

До 23 марта можно подать заявку на обучение в Школе гидов природного туризма в Хибинах. Совместный проект Кольского научного центра РАН и Ассоциации гидов-проводников и экскурсоводов Хибин готовит гидов и экскурсоводов, способных создавать и проводить успешные авторские экскурсионные программы на природных территориях.

Среди ключевых дисциплин: нормативно-правовое регулирование туристской деятельности, геология и минералогия, биоразнообразие и геоморфология, топонимика, краеведение и история, основы заповедного дела и экологического туризма, методика экскурсионной деятельности на природных территориях, менеджмент и экономика мероприятий экологического туризма, психология коммуникации гида и экскурсантов, основы обеспечения безопасности туристов, основы актёрского мастерства и речи.

Преподавательский состав объединяет учёных и преподавателей вузов, представителей природоохранного сообщества и турбизнеса, специалистов по интерпретации информации и психологи.

В 2026 году обучение пройдут 20 человек, 14 - за счёт поддержки Президентского фонда природы, еще 6 - по заказу АНО «АРТ» и Туристского информационного центра Мурманской области. Обязательное условие для зачисления – наличие у претендентов высшего или среднего специального образования.

Подать заявку на обучение можно по 23 марта (https://forms.yandex.ru/u/69add69a90fa7b7ddf176be6/ ) – для этого необходимо заполнить онлайн-форму и предоставить мотивационное видео. Конкурсный отбор слушателей будет проводиться на основе предоставленных сведений.

Не позднее 27 марта будет сформирован список слушателей и лист ожидания.

Онлайн-обучение продлится со 2 апреля по 10 июня и будет включать видеоуроки, еженедельные онлайн-консультации с преподавателями, выполнение контрольных тестов и заданий.

С 17 июня по 1 июля будет организована полевая практика в Хибинах. Занятия будут проходить в аудитории и на природе в виде игр и упражнений, направленных на профилактику и преодоление сложных ситуаций, возникающих в ходе экскурсии. В период полевой практики предусмотрен один выходной день.

Обучение бесплатное. При этом расходы, связанные с проездом и проживанием в Кировске в период проведения очного модуля, все слушатели несут самостоятельно. Подробная информация - в группе Ассоциации гидов Хибин в соцсети «ВКонтакте». Материалы курса будут размещены на сайте https://khibinypark.ru/.

