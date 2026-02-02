«Школа гидов. Продвинутый уровень»: Мончегорский политех объявляет набор на новую онлайн-программу

3 февраля в рамках проекта «Лаборатория бизнеса» на базе Мончегорского политехнического колледжа стартует новая онлайн-программа «Школа гидов. Продвинутый уровень».

Программа поможет гидам и экскурсоводам Мурманской области, уже работающим в туризме, совершенствовать профнавыки и улучшить турпродукт. Кроме того, обучение будет полезно тем, кто ещё не прошёл аттестацию. Курс охватывает ключевые темы: законодательство в сфере туризма, правила безопасности и охраны труда, современные форматы работы с туристами, новые маршруты и др.

Обучение длится 6 недель, его легко совмещать с работой. Занятия будут проходить онлайн два раза в неделю в вечернее время. Можно подключаться к вебинарам в прямом эфире или смотреть их в записи.

По итогам обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации, необходимое, в том числе, для подтверждения права на профессиональную деятельность.

Получить подробную информацию и подать заявку можно по ссылке: https://школагидов.монпк-до.рф/

Как сообщает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, «Лаборатория бизнеса» — совместный проект Мончегорского политеха и Агентства развития Мончегорска, направленный на обучение начинающих и действующих предпринимателей. Участники получают знания и инструменты для успешного старта и развития бизнеса. В течение обучения проводятся тренинги, интенсивы, а также индивидуальные консультации по запуску или развитию проекта каждого из слушателей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561531/#&gid=1&pid=1