«Школа критики» приглашает на авангардную лекцию о постмодернизме в русской литературе

30 января в 18.00 в областной научной библиотеке в рамках проекта «Школа критики» состоится авангардная лекция «Постмодернизм в русской литературе».

Петербургский писатель, преподаватель Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства при Президенте РФ Владимир Коваленко расскажет о современной литературе и ее постмодернистском направлении. В ходе лекции будут затронуты вопросы истоков постмодернизма, зарубежной и отечественной специфики искусства начала ХХ века, описаны технологические и общественные предпосылки становления постмодернизма в обществе и искусстве. Завершится лекция обсуждением постмодернизма конца ХХ - начала XXI вв.

После лекционной части автор представит публике свой роман «Из-под ногтей» - многослойный коллаж, в котором переплетаются хоррор-детектив, история маниакальной привязанности, постструктуралистский дневник, эстетические эссе, посты в телеграм, материалы уголовных дел, беседы закадычных друзей, комментарии, графика и сноски.

Владимир Коваленко имеет литературное признание в Мурманской области: в 2014 году он стал лауреатом литературной премии Губернатора Мурманской области имени Константина Баёва и Александра Подстаницкого, в 2018 получил грант губернатора на издание сборника стихов «Все забытое нами». Модератором и ведущим встречи по традиции выступит литератор, автор проекта «Школа критики» Иван Чернышов.

Как сообщает региональное Министерство культуры, лекция будет транслироваться на YouTube-канале областной научной библиотеки.