«Школа первой помощи»: студенты МАГУ обучают жизненно важным навыкам

Члены студенческого добровольного спасательного отряда Мурманского арктического государственного университета провели серию мастер-классов по основам первой помощи. Мероприятия проходят в рамках проекта «Школа первой помощи».

Студенты-спасатели посетили Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота и организовали для обучающихся колледжа несколько образовательных мероприятий.

Участники мастер-класса обучались методам остановки кровотечений и наложения повязок, изучали основы сердечно-легочной реанимации, а также узнали, как освобождать дыхательные пути от посторонних предметов и проводить экстренную эвакуацию пострадавшего. Кроме того, члены спасотряда МАГУ рассказали студентам колледжа о мерах безопасности при оказании первой помощи, в том числе в условиях большого количества пострадавших, и об алгоритме действий в зависимости от ситуации и характера травм.

Подобное мероприятие проводится студентами-спасателями не впервые. В сентябре спасотряд МАГУ организовывал на базе университета образовательную площадку для обучающихся МАГУ, а также школ и гимназий Мурманска. Во время мероприятия, приуроченного ко Всемирному дню оказания первой помощи, члены добровольного спасательного отряда рассказали участникам мастер-классов о новых разработках в области оказания первой помощи, об острых стрессовых реакциях людей в условиях аварий и об оказании им соответствующей психологической поддержки.

Проект «Школа первой помощи» инициирован Екатериной Русакевич, капитаном студенческого добровольного спасательного отряда. В июне 2022 года проект стал победителем регионального конкурса социально значимых молодёжных инициатив и реализуется при поддержке правительства Мурманской области.

«Благодаря мероприятиям в рамках гранта, молодые люди от 14 до 35 лет обучаются жизненно необходимым знаниям и умениям не только как спасти себя и окружающих, но и как не растеряться в критической ситуации, которая может произойти с каждым из нас, — отмечает Александр Чунин, руководитель спасотряда МАГУ, старший преподаватель Кафедры физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности МАГУ, — помимо проведенных мероприятий, студенческий добровольный спасательный отряд также планирует в ближайшее время организовать подобные мастер-классы в Кировске и Апатитах».

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, студенческий добровольный спасательный отряд — это студенческое объединение Мурманского арктического государственного университета. Студенты Спасотряда популяризируют знания о действиях в условиях чрезвычайных ситуаций, формируют в общественном сознании культуру безопасности жизнедеятельности, взаимодействуют с МЧС в проведении различных мероприятий.

Фото: https://vk.com/arctic.university?z=photo-32978_457252905%2Fwall-32978_23255