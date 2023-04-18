Школа природных гидов организует для местных жителей и туристов бесплатные экскурсии в Кировске

6 и 7 мая в рамках фестиваля «Сила Цвета» команда проекта «Школа природных гидов. Кировск» совместно с гидами туристического кластера «Хибины» проведут серию бесплатных экскурсий.

Экскурсоводами выступят выпускники школы природных гидов Алёна Данилова, Григорий Ильин, Андрей Серебрянский, Екатерина Копеина и Евгений Боровичев.

«Популяризация экологического туризма в Мурманской области ежегодно набирает обороты, в том числе стимулом послужило объявление 2022 года годом экологически ответственного туризма в регионе», – отмечает Евгений Боровичев, заместитель генерального директора по научной работе ФИЦ КНЦ РАН, один из руководителей проекта «Школа природных гидов. Кировск».

Для экскурсии необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. С расписанием можно ознакомиться на сайте.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, школа гидов функционирует в Кировске с 2021 года. Учебную программу повышения квалификации гидов-проводников и экскурсоводов на природных территориях разработали Ассоциация гидов-проводников и экскурсоводов Хибин совместно с Кольским научным центром РАН.

Финансовую поддержку оказали Проектный офис развития Арктики и Центр развития туризма и бизнеса города Кировска. Школа гидов в 2022 году заняла I место на Всероссийском конкурсе лучших образовательных практик в туристической индустрии.

Фото: https://gov-murman.ru