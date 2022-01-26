Школа ректоров – 21: делегация Мурманской области проходит обучение в Сколково

Для команды Мурманской области прошли первые дни обучения и подготовки управленцев, ориентированных на реализацию проектов трансформации и развития в сфере высшего образования, по программе «Школа ректоров – 21».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, участие в обучении принимают 69 делегатов из 20 городов России. В состав команды от Мурманской области вошли представители Заполярного арктического НОЦ и управленческих команд региональных вузов – МГТУ и МАГУ.

«Сегодня Мурманская область – один из динамично развивающихся регионов Российской Федерации, который нуждается в особенном внимании и тонкой настройке системы подготовки кадров под потребности экономики как среднего, так и высшего образования. Уверена, те знания и навыки, которые можно получить в процессе обучения в Школе Сколково, помогут реализовать намеченные проекты в области образования и науки на благо Мурманской области. Команда нашего региона нацелена на продуктивную работу», – отметила и.о. директора Заполярного арктического НОЦ Анна Попова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436443/#&gid=1&pid=3