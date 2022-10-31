«Школа саамских ремёсел» продолжает свою работу

«Школа саамских ремёсел» - это серия занятий, которые проводятся рамках проекта «Сила саамских традиций» специалистами территориального отдела Мурманского областного краеведческого музея для школьников села Ловозеро в отделе истории, культуры и быта кольских саамов. На занятиях ребята не только знакомятся с различными видами саамского рукоделия, но и узнают об истории коренного народа нашего региона.

«Школа саамских ремёсел» - это серия занятий, которые проводятся рамках проекта «Сила саамских традиций» специалистами территориального отдела Мурманского областного краеведческого музея для школьников села Ловозеро в отделе истории, культуры и быта кольских саамов. На занятиях ребята не только знакомятся с различными видами саамского рукоделия, но и узнают об истории коренного народа нашего региона.

Цель «Школы саамских ремёсел» - живая передача знаний, умений, навыков, традиций из рук в руки, через личный опыт, через общение с носителем культуры или наставником. Ведь национальная культура - это не музейный экспонат, а живущая и развивающаяся практика.

Как сообщает vk.com/murmanculture, проведение «Школы саамских ремёсел» стало возможным благодаря финансовой поддержке ПАО «Северсталь» в рамках благотворительной программы «Музеи Русского Севера».

Фото и видео: https://vk.com/murmanculture