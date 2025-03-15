«Школа ЖКХ» организовала выездной практический урок в Мурманске

Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ – региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Школа ЖКХ» Алёна Кузнецова приняла участие в выездном практическом уроке, где жителям областного центра рассказали о преимуществах управления домом в форме товарищества собственников недвижимости (ТСН).

Председатель ТСН «Гармония» Кристина Грасс поделилась успешным опытом участия в губернаторской программе «На Севере – твой проект», который проходит в рамках стратегического плана развития региона «На Севере – жить!». Благодаря программе во дворе по адресу: ул. Крупской, 5 была установлена новая детская площадка. Кроме этого, благодаря победе в городском конкурсе «Чистый двор – 2025» товарищество получило ручную снегоуборочную машину.

Кристина Грасс с гордостью представила результаты благоустройства МКД и входных групп, выполненных ремонтов и решений для улучшения качества жизни людей.

«Наша цель – привести входные группы всех пяти домов к единому дизайну. И мы уверенно движемся к ее реализации», – отметила Кристина Грасс.

«Есть активность, есть результаты. Сегодня мы увидели положительный опыт самоорганизации жильцов по управлению домами. В рамках нового проекта «Школа ЖКХ», народной программы и стратегического плана «На Севере – жить!» мы продолжим проведение подобных мероприятий, направленных на развитие соседских сообществ и повышение грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства», – Алёна Кузнецова.

Презентация семилетнего опыта работы «Гармонии» по управлению вверенным имуществом вдохновила жителей на дальнейшие шаги в развитии их ТСН, отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/