Школам запретили проводить массовые мероприятия до 2024 года

Роспотребнадзор продлил до 2024 года санитарно-эпидемиологические правила работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи. Соответствующее постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Таким образом, до 1 января 2024 года в школах, спортивных организациях, специальных учреждениях для несовершеннолетних и комнатах развлечений в торговых центрах, аэропортах и железнодорожных вокзалах запрещается проводить массовые мероприятия. В том числе праздники и концерты с привлечением людей, не работающих в этих учреждениях, к примеру аниматоров или фокусников.

Как пишет «Парламентская газета», согласно правилам, на входе в здание необходимо измерять температуру, и, если она превысит показатель в 37,1 ℃, дети на занятие на допускаются. При круглосуточной работе термометрию нужно проводить дважды в день — утром и вечером. Кроме того, необходимо ежедневно проводить влажную уборку помещений и не менее одного раза в неделю — генеральную уборку, регулярно обеззараживать воздух, проветривать комнаты и классы.

В туалетах необходимо постоянно следить за наличием мыла и санитайзеров, чтобы у ребят была возможность помыть руки.

По санитарно-эпидемиологическим правилам в детских садах ребята должны строго находиться в своих группах, занятия для них нужно проводить в одной комнате или на свежем воздухе, чтобы избежать контакта с другими группами. В школах за каждым классом должен быть закреплён свой кабинет, только уроки по физкультуре, ИЗО, труду, технологии, физики и химии можно проводить в других помещениях.

Чтобы минимизировать контакты между учениками разных классов, школы обязаны составить специальный график уроков и перемен. В детских лагерях необходимо обеспечить 50 процентов заполняемости групп и отрядов. При этом организация детского досуга в палаточных лагерях запрещена.

Данные запреты не распространяются на колледжи и университеты.