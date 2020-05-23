Школе добровольческих инициатив Мурманской областной детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой – два года

Школа добровольческих инициатив #Нашедело – проект Мурманской областной детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой, стартовавший в мае 2018 года. За два года присоединились 47 юных северян в возрасте от 9 до 18 лет, ребята участвовали в организации и проведении более 60 культурных, социальных, экологических мероприятий.

Юные волонтеры помогли в организации празднично-игровых программ и семейных фестивалей, дней открытых дверей, акции «Библиосумерки» и других масштабных проектов библиотеки, города Мурманска и Мурманской области.

Регулярно волонтеры библиотеки участвуют в проведении в регионе турниров по скоростной сборке инновационных спилс-карт в рамках проекта #ЗнаюРоссию. Собирают корм и другие необходимые вещи для бездомных животных на проекте «Чемодан добра». Ребята писали поздравительные письма и открытки для ветеранов и тружеников тыла в ходе проекта #ПочтаПобеды, большую исследовательскую работу провели в рамках проекта #Бессмертныйполкдома. В условиях самоизоляции волонтеры Школы участвуют во Всероссийской акции взаимопомощи #Мывместе, направленной на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии, а также во флешмобе #СеверСпасибоВрачам.

Появились и собственные инициативы. В рамках проекта #Свободныйхудожник волонтеры регулярно создают инсталляции для тематической фотозоны библиотеки в памятные и праздничные даты, на юбилеи литераторов, семейные праздники.

Начал работу семейный клуб выходного дня «Библионяня». Дважды в месяц волонтеры организуют мастер-классы, познавательно-игровые программы, читают сказки юным посетителям библиотеки. Проект стал победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений «Лидер XXI века». Клуб продолжает работу в дистанционном формате – волонтеры проводят массу мастер-классов онлайн.

Также волонтеры реализуют онлайн-проект #Читаюдома – делают обзоры и видеообзоры любимых книг и рекомендуют их читателям.

Авторский проект «Вечерняя сказка» ведёт волонтёр библиотеки Екатерина Козырева – онлайн читает сказки и рассказы известных детских писателей для юных жителей Заполярья.

Школа установила дружеские партнерские связи с другими волонтерскими организациями и объединениями региона, среди которых Центр экологических инициатив «Чистая Арктика», благотворительный фонд «Руки Жизни», группа «Волонтёры Лизы Титовой», областная экологическая организация «Природа и молодежь», фонд поддержки бездомных животных «Ищу Человека», общественная организация «Мурманск. И себе, и людям», региональные отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и «Волонтёры Победы». Налажено тесное взаимодействие с ресурсным Центром развития добровольчества Мурманской области, который осуществляет необходимую информационную и консультативную поддержку.

Присоединиться к волонтерскому движению не сложно – подробные инструкции и бланки заявок размещены в разделе Стань добровольцем!» на сайте библиотеки https://www.libkids51.ru/realy/volunteer/. Также работает группа Школы добровольческих инициатив в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club185716010.