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Мурманская область. Арктика (16+)26.03.22 15:00

«Школьная Лига» организовала экскурсию на Кольскую АЭС для старшеклассников Мурманской области

14 школьников из Мурманской области при поддержке АНПО «Школьная Лига» посетили заполярную АЭС в рамках образовательного проекта «XI Всероссийская неделя высоких технологий и технопредпринимательства».

Первым экскурсионным объектом стал Информационный центр Кольской АЭС.

Ребята познакомились с принципами работы самой северной АЭС в Европе, обеспечивающей электричеством более половины всех потребителей Мурманской области, а также смогли самостоятельно произвести измерение радиоактивной загрязненности на настоящей дозиметрической установке.

Затем юные гости посетили учебно-тренировочное подразделение Кольской АЭС и полномасштабный тренажёр - точную копию блочного щита управления АЭС. Подобно лётчикам, которые тренируют навыки пилота на симуляторах, инженеры по управлению реактором на тренажере отрабатывают действия в любых ситуациях. Чтобы сформировать представление о работе атомной электростанции, нужно уделить внимание вопросам радиационного контроля и экологической безопасности. Участники проекта познакомились с работой лабораторий внешней дозиметрии и передвижной радиоэкологической, которые осуществляют мониторинг радиационного фона на территории Кольской АЭС и за её пределами. В заключении ребята посетили форелевое хозяйство, расположенное в бассейне озера Имандра, где выращивается радужная форель и ленский осетр.

«Посещение Информационного центра и Кольской АЭС позволяет жителям и гостям нашего города стать ближе к атомной энергетике, люди разного возраста должны знать, насколько атомное производство безопасно и экологично.  Мы уделяем большое внимание профориентации, поддержке карьерного самоопределения старшеклассников и часто именно такие ознакомительные экскурсии вызывают желание и интерес обучаться в технических вузах и работать на предприятиях атомной станции», - отметил Игорь Кутузов, заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, «Неделя высоких технологий и технопредпринимательства» – образовательный проект крупнейших госкорпораций и школ России, который реализуется уже 11 лет. Ключевая задача проекта – знакомство школьников и учителей с инновационными российскими разработками в области нанотехнологий, достижениями в сфере высоких гуманитарных технологий, атомной энергетики и освоения космоса.

 

 

 

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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