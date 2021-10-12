Школьная столовая нового формата

Сегодня заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора посетил прогимназию №40, в которой отремонтировали школьную столовую в рамках проекта «Arctic schools». Установили потолок типа «Амстронг» со светодиодными светильниками, на стены добавили декоративные панели, заменили системы отопления, установили новую мебель и оборудование.

— Работа сделана хорошо. Многие школы и в следующем году планируют участвовать в грантовом конкурсе «Arctic schools», он действительно востребован, — рассказал Евгений Никора. — Здорово, что сами учащиеся вместе с родителями и школьным коллективом принимают участие в разработке этих проектов. Это касается и цветовой гаммы, и удобства, и функциональности, и потребностей. Мы видим, что постепенно наши школы и детские сады преображаются.

Также в прогимназии №40 были замены оконные блоки в двух зданиях (ул. Капитана Буркова, 34, пр-д Капитана Тарана, 1), отремонтирована кровля и заменено ограждение по проезду Капитана Тарана, 1. До конца года будут оборудованы помещения для сотрудников охраны.