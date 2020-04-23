Школьница из МОУ Междуреченской СОШ в числе серебряных призеров Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо»

В Москве состоялся финал Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо». Финал фестиваля состоялся в дистанционном формате с использованием платформы «Mirapolis».

Организаторами фестиваля являются Некоммерческая организация Благотворительный Фонд наследия Д.И. Менделеева, Автономная некоммерческая организация «Педагогическая платформа развития творческого потенциала учителя XXI века», ФГБУ ВПО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», ФГОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», ГОУ ВПО «Московский государственный областной университет», ФГОУ ВПО «Московский физико-технический институт (государственный университет)». Российское химическое общество имени Д.И. Менделеева, редакция журнала «Вестник образования России», редакция журнала «Исследователь/Researcher», Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока.

В рамках фестиваля состоялся Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ обучающихся общеобразовательных организаций, целями которого являются:

– повышение интереса учащихся к российской и мировой науке, усвоению мировых основ научных знаний;

– поддержка талантливых молодых исследователей, способных к научно-исследовательской деятельности;

– развитие у обучающихся устойчивого интереса к исследовательской деятельности и навыков ее организации;

– подготовка учащихся к научно-исследовательской деятельности в высших учебных заведениях.

В финале конкурса приняли участие делегации из 75 регионов Российской Федерации. Мурманскую область представили победители и призеры регионального этапа Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо», прошедшего на базе Мурманского международного лицея 19 и 20 февраля 2020 г .

Всего от Мурманской области было представлено 44 учебно-исследовательские работы обучающихся из шести муниципальных образований: г.Мурманска, ЗАТО г.Североморск, г.Апатиты, г.Мончегорска, ЗАТО Александровск, Кольского района, 25 из которых стали победителями и призерами финала фестиваля.

Кольский район представили обучающиеся МОУ Междуреченской СОШ Уткина Агата и Кривочкина Елизавета. По итогам участия Агата признана серебряным призером фестиваля, Елизавета вошла в число финалистов конкурса, сообщает Управление образования администрации Кольского района.