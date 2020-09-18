Школьница из Мурманска заняла третье место в финале Национального чемпионата «WorldSkills Russia»

Ученица средней общеобразовательной школы № 37 города Мурманска Ангелина Боташева заняла третье место в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia») в компетенции «Медицинский социальный уход» в возрастной группе 14-16 лет.

Участие в финале «WorldSkills Russia» требует от конкурсантов не только профессионального мастерства, но и упорства, сил и выдержки. Бронза в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» подтверждает высокий уровень профессиональных навыков юной северянки. Третье место также дает надежду, что в скором времени Ангелина Боташева пополнит ряды высококвалифицированных медицинских работников Мурманской области.

Соревновательную площадку по компетенции «Медицинский социальный уход» оборудовали на базе Мурманского медицинского колледжа. Наставниками школьницы стали опытные преподаватели колледжа, эксперты движения «WorldSkills Russia» – Наталья Качалова, Валентина Устьянцева и Ольга Борлуцкая.

В процессе выполнения заданий конкурсанты демонстрировали профессиональные навыки патронажной медицинской сестры по уходу за пожилыми людьми, оказания первой неотложной помощи, технологии обучения средствам малой реабилитации и современного ингаляционного оборудования и др. Работу участников «WorldSkills Russia» отслеживали в режиме онлайн национальные эксперты.

Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» проводится ежегодно с 2013 года. Мероприятие является самым значимым и масштабным всероссийским соревнованием профессионального мастерства». В 2020 году соревнования впервые организовали в дистанционно-очном формате.