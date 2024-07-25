С 22 июля по 31 августа школьники со всей страны, в том числе из новых и приграничных регионов, дети бойцов, служащих в зоне СВО, посетят вузы в разных регионах России в рамках программы «Университетские смены».

«Университетские смены» – это профориентационная инициатива «Движения Первых», Минобрнауки России, Минпросвещения России и Росмолодёжи, которая не только делает путешествия по-настоящему интересными и полезными, но и помогает выбрать будущую профессию и вуз для получения высшего образования. Школьники в возрасте от 14 до 17 лет смогут посетить различные вузы России, чтобы определиться с направлением и местом будущей учебы.

Благодаря проекту «Университетские смены» более 12 тысяч школьников, в том числе из новых регионов, познакомятся с российскими университетами и научными центрами, их инфраструктурой, лабораториями и направлениями подготовки. В этом году школьница из Мурманской области прошла отбор на «Университетские смены» «Движения Первых».

Движение даёт каждому ребёнку возможность для развития, прокладывает маршрут к познанию себя и реализации своих способностей. Движение предлагает активности по самым разным направлениям, которые охватывают все сферы общества. Так, каждый может выбрать именно то, что ему по душе. Программа «Университетские смены» помогает ребятам познакомиться с крупнейшими вузами страны, узнать о востребованных профессиях и рынке труда, увидеть регионы страны.

Программа стартовала в 2022 году и её партнерами стали более 100 вузов по стране. В 2023 году в «Университетских сменах» приняли участие более 15 тысяч ребят – дети из новых регионов, дети участников специальной военной операции и актив «Движения». «Первые» приезжали в вузы, общались со студентами и педагогами, посещали занятия и даже жили в общежитии. Так, ребята уже в школе примерили на себя роль студента, могли точно определиться с профессией и выбрать место для обучения.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, от Мурманской области в 2022-2023 годах в проекте «Университетские смены» приняли участие 11 школьников старших классов. Северяне побывали на сменах в Чеченском государственном педагогическом университете, Омском государственном педагогическом университете, Московском государственном институте культуры и Государственном университете просвещения.

«Я получила массу положительных эмоций, много знаний для моего будущего развития и новые знакомства с ребятами из разных регионов России. Очень рада, что стала участницей смены и безумно благодарна «Движению Первых» за такую прекрасную возможность!», – рассказала София Шишулина из Полярного.

«За 10 дней я зарядилась позитивом и получила незабываемые эмоции, обрела много новых знакомых и друзей. Особенно я благодарна организаторам и вожатым. Они лучшие!», – поделилась впечатлениями Дарья Пирогова из Никеля.

Фото («Университетские смены»): https://gov-murman.ru/info/news/