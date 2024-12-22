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Мурманская область. Арктика (16+)22.12.24 14:00

Школьница из Мурманской области вошла в число победителей ХХI Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия»

Объявлены юные победители ХХI сезона Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В финальный этап конкурса прошли 130 участников до 18 лет, призовое место от Мурманской области заняла ученица школы №13 н.п. Высокий Вера Рябченко – один из авторов лучших проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий.

В финальный этап прошли 130 детей, которых тщательно отбирали эксперты конкурса. В этом году ими стали 2970 специалистов из разных отраслей: образования, науки, медицины, предпринимательской деятельности, педагогики, туризма. Перед тем, как приступить к оценке проектов конкурсантов, они прошли обучение и квалификационное тестирование.

«В 2024 году к конкурсу присоединились более 50 тысяч человек. Победителями среди 130 финалистов стали 36 жителей 22 регионов. Платформа «Россия – страна возможностей» уделяет большое внимание постконкурсному сопровождению. Специально для 130 юных финалистов 2024 года в 2025 году будет организована образовательная программа в Всероссийском детском центре «Океан». Вместе с наставниками – экспертами и партнерами конкурса, они получат новые компетенции, научатся мыслить проектно, работать в команде, представлять свои инициативы перед аудиторией. Желаем юным авторам проектов верить в себя и свои идеи и не переставать мечтать, а мы поможем воплотить эти мечты в жизнь!» – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Вера Рябченко заняла III место в номинации «Моя гостеприимная Россия» с проектом «Северный ветер. Южное направление». В рамках проекта предполагается съемка, монтаж и презентация целевой аудитории четырех короткометражных фильмов о достопримечательностях Кольского полуострова Южного направления.

«Создание информационной среды, где за десять минут дети и взрослые могут узнать историю родного края, при чем эту историю рассказывают сами дети – это новая волна в образовательных проектах. Я считаю, что визуализация локации, где зритель может не только услышать в доступной форме, но и увидеть красивые места побуждает максимальное желание отправиться в путешествие», – рассказала Вера Рябченко.

Все финалисты XXI Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» смогут отправиться в туристическую поездку по программе «Больше, чем путешествие», разработанную Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». 36 победителей Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» отправятся на 21 день во Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке, где для них будет организована образовательная программа.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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