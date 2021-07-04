Школьница из посёлка Высокий Елизавета Полякова стала обладателем знака общественного признания «Звезда Артека»

65 заполярных школьников приняли участие в седьмой смене «Артек» – восьмое чудо света». Знак общественного признания «Звезда Артека» получили лучшие представители каждого лагеря, в их числе – Елизавета Полякова из посёлка Высокий, участница конкурсов Российского движения школьников, организатор различных школьных и городских мероприятий. Северянка побывала в Артеке уже во второй раз.

«В прошлый раз, когда выбирали «Звезду Артека», я ощущала гордость за победителей, и мне хотелось, чтобы так же гордились и мной. На конкурсе я рассказала свою историю о том, что мне, девочке с Севера, не хватает южного тепла, моря, солнца – и каждый артековец подарил мне своё тепло и зажёг во мне южный огонь. И ребятам понравилась эта история. Смена стала для меня настоящим опытом. Я открыла в себе много новых качеств и талантов. Я желаю будущим артековцам верить в себя, идти к своей цели до конца. Я бы хотела бы вернуться в «Артек» вожатой и помогать детям», – рассказала Елизавета.

Центральным событием смены стал день рождения «Артека» – 16 июня международный детский центр отметил свое 96-летие. Главным подарком стал премьерный показ художественного фильма «Артек». Большое путешествие», съёмки которого проходили на территории лагеря в 2019 году при участии более 1500 артековцев.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, ребята седьмой смены также приняли участие в водружении флага России на скалах Адалары и на горе Аю-Даг в День России, в патриотических мероприятиях в День памяти и скорби, в акции «На парусах против ветра», посвящённой подготовке к 350-летию со дня рождения Петра I.

Всего участниками седьмой смены «Артек» – восьмое чудо света» стали 2516 школьников из всех 85 регионов страны.

Фото официальной группы Международного детского центра «Артек» в социальной сети «ВКонтакте».