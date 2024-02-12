Мурманская область. Арктика (16+)12.02.24 13:15
Школьница из Видяево стала призёром федерального этапа всероссийского литературного конкурса чтецов
Девятиклассница Алина Ярковая получила диплом призера 2-й степени на очном этапе VI всероссийского литературного конкурса чтецов русской литературы XIX-XX веков «Поэтика», который состоялся в Москве.
Членами жюри в возрастной категории Алины стали актриса театра и кино Галина Кузнецова, ведущий режиссёр-постановщик киножурнала «Ералаш» Владимир Панжев и литературный критик Екатерина Сапожникова.
В заочном этапе конкурс объединил более 800 участников из 63 регионов страны. Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, Алине Ярковой помогла подготовиться её наставник – учитель русского языка и литературы Анастасия Лепина.
Фото: https://gov-murman.ru
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Последние комментарии
Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
Алексей
01.02.24 07:00
Этот закон только усугубит обстановку,люди будут покупать дешёвую зимбуру и травиться и гнать самогон,если в думе совсем с головой не дружат то пускай принимают а тот кто захочет выпить он и так найде
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