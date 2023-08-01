Школьница из Высокого стала финалисткой всероссийского проекта «Литературный марафон» «Движения Первых»

Василиса Попова из школы №13 посёлка Высокий вошла в число финалистов всероссийского проекта «Литературный марафон» «Движения Первых». Её произведение прошло отбор в номинации «Жанровая проза».

Василиса стала участницей литературного пленэра — финального события проекта, которое проходит в музее-усадьбе «Спасское-Лутовиново» в Орловской области. Мероприятие собрало 200 талантливых ребят из 69 регионов России.

Для финалистов проходят творческие встречи, в которых участвуют известные писатели, актёры, режиссёры, поэты и художники, а также мастер-классы и квесты, связанные с творчеством великого русского классика Ивана Тургенева.

«Я очень рада, что стала частью такого интересного литературного события. Благодаря проекту «Движения Первых» у меня появилась возможность раскрыть свой творческий потенциал. Особенно мне нравятся мастер-классы, на которых наставники делятся своим опытом и дают советы в написании текстов», — рассказала Василиса Попова.

По итогам литературного пленэра экспертный совет проекта определит для финалистов темы, по которым ребята в течение 21 дня будут создавать свои произведения. Лучшие работы войдут в сборник проекта «Литературный марафон». Уже 1 сентября в рамках Московского книжного фестиваля будут награждены победители. Они пройдут стажировку в издательстве «Детская литература», сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru