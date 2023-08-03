Школьник из Кандалакши стал финалистом всероссийского конкурса «Движения Первых» эколидеров «Экосистема»

На Камчатке стартовал слёт юных натуралистов «Движения Первых». Он собрал участников из 72 субъектов РФ в возрасте от 14 до 17 лет на Всероссийском молодёжном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край» линейки платформы Росмолодёжь.События. Ключевой задачей слёта станет воссоздание юннатского движения во всех регионах России.

Мурманскую область представляет ученик школы №9 Кандалакши — Никита Губанищев. Никита прошёл большой конкурсный отбор в рамках всероссийского конкурса эколидеров «Экосистема».

«Слёт только начался, а эмоции уже непередаваемые. Побывать на Камчатке это большая удача. Такое масштабное мероприятия — это новые знания, впечатления и знакомства. С ребятами из разных уголков нашей страны уже успели побывать в первом в России музее вулканов «Вулканариум» и узнали о природных явлениях, происходящих в удивительном крае вулканов. А впереди ещё много всего интересного. Уверен, что слёт вдохновит меня на новые экопроекты, которые я смогу реализовать у нас в регионе», — поделился Никита.

Первый слёт является продолжением инициативы по возрождению деятельности юннатов, поддержанной Президентом России Владимиром Путиным на первом форуме «Экосистема.Заповедный край» в 2022 году, и станет отправной точкой в системной работе Движения Первых по объединению деятельности детских и юношеских организаций, для создания единой системы экологического воспитания.

Участники слёта проведут стратегическую сессию по развитию сообщества юных натуралистов на базе движения. Важным событием слёта станет первое торжественное посвящение в юннаты «Движения Первых».

Экологическое просвещение населения, сохранение биоразнообразия, эковолонтерство и развитие экологических сообществ, развитие заповедной системы России, экологический туризм, ликвидация накопленного экологического вреда, разумное потребление и переработка – эти и многие другие вопросы обсудят участники Первого слета юных натуралистов «Движения Первых».

Организатором Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и правительство Камчатского края. Результатом форума станет большая резолюция с предложениями молодёжи по повышению экологического благополучия страны и её презентация всему экологическому сообществу России.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, отбор участников на Первый слёт юных натуралистов «Движения Первых» проходил с апреля по июнь 2023 года в рамках Всероссийского конкурса эколидеров «Экосистема». Так, 665 ребят, имеющих достижения в сфере экологии, создавали экологические портфолио, в которых отразили свой опыт экологической деятельности и участия в экологических конкурсах и акциях, предложили решение экологического кейса и идеи по развитию сообщества юных натуралистов на базе «Движения Первых». Выполненные задания оценивались с точки зрения содержательной составляющей, а также с точки зрения реализуемости и значимости предложенных идей. Лучшие участники заочного этапа отбора перешли на этап собеседований, на котором должны были рассказать о собственном опыте участия в экологических мероприятиях, продемонстрировать свою заинтересованность экологической повесткой. По итогам собеседований авторы самых интересных инициатив – по одному участнику от региона – были приглашены на слёт.

Фото: https://gov-murman.ru