Школьник из Мурманской области Всеволод Пасечник представит Россию на Международной выставке юных изобретателей «IEYI 2026» в Пекине

Ученик школы №19 из Заполярного покорил экспертов конкурса «IMAKE» своим экологическим проектом papermaker — устройством для переработки макулатуры в новую бумагу.

Идея родилась из простого вопроса: почему столько бумаги выбрасывается без пользы? Так появился проект, который помогает дать отходам вторую жизнь — для черновиков, творчества, макетов и офисной работы. В будущем разработку планируют усовершенствовать для печати документов.

Конкурс «IMAKE» проходит при поддержке «Норникеля» в рамках программы «Люди территории» и помогает раскрывать таланты юных инженеров в регионах.

Успех Всеволода — ещё одно подтверждение: в Кольском Заполярье растёт сильное, талантливое и технологичное поколение.

В прошлом году инженерный класс открылся в школе №19. За год здесь создали современную методическую базу, педагоги прошли обучение по программе «Цифровой учитель черчения», а старшеклассники получили первую профессию — «Чертежник-конструктор». Важным шагом стал и запуск образовательного портала «Инженерарктики.рф».

