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Мурманская область. Арктика (16+)04.08.21 08:45

Школьник из Снежногорска Глеб Телегин претендует на победу на международном этапе Юниорского водного конкурса

В Стокгольме проходит международный этап Юниорского водного конкурса. Участие в нём принимает ученик школы №266 и воспитанник дома детского творчества «Дриада» из Снежногорска Глеб Телегин. Накануне юный учёный представил международному жюри свой проект «Исследование возможностей практического применения магнитогидродинамического эффекта в приливных течениях Баренцева моря».

На странице Стокгольмского Юниорского водного конкурса открыто прямое голосование за нашего участника и нашу страну в номинации «Выбор народа» («People Choice Award»). Чтобы поддержать проект Глеба Телегина, внизу страницы необходимо нажать «See more»; затем, перейдя на вторую страницу, найти презентацию проекта (Russian Federation) и нажать кнопку «Vote». После этого потребуется указать адрес электронной почты, подтвердить, что Вы не робот, и нажать кнопку «Vote now».

Результаты станут известны 24 августа, сообщает региональное Министерство образования и науки.

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