Школьник из Снежногорска Глеб Телегин стал одним из победителей Российского национального юниорского водного конкурса – 2021

Десятиклассник школы № 266 и воспитанник дома детского творчества «Дриада» из Снежногорска Глеб Телегин вошел в число победителей в финале общероссийского этапа Российского национального юниорского водного конкурса – 2021, который состоялся с 19 по 21 апреля в Москве. В конкурсе приняли участие 15 финалистов, прошедших предварительный отбор.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, Глеб Телегин победил в номинации «Международная» с проектом «Исследование возможностей практического применения магнитогидродинамического эффекта в приливных течениях Баренцева моря».

В августе Глеб будет представлять Российскую Федерацию в Стокгольме.