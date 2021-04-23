Мурманская область. Арктика (16+)23.04.21 11:30
Школьник из Снежногорска Глеб Телегин стал одним из победителей Российского национального юниорского водного конкурса – 2021
Десятиклассник школы № 266 и воспитанник дома детского творчества «Дриада» из Снежногорска Глеб Телегин вошел в число победителей в финале общероссийского этапа Российского национального юниорского водного конкурса – 2021, который состоялся с 19 по 21 апреля в Москве. В конкурсе приняли участие 15 финалистов, прошедших предварительный отбор.
Как сообщает региональное Министерство образования и науки, Глеб Телегин победил в номинации «Международная» с проектом «Исследование возможностей практического применения магнитогидродинамического эффекта в приливных течениях Баренцева моря».
В августе Глеб будет представлять Российскую Федерацию в Стокгольме.
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