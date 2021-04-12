Школьник из Снежногорска Глеб Телегин стал суперфиналистом Российского национального юниорского водного конкурса

Глеб Телегин, воспитанник дома детского творчества «Дриада», ученик школы №266 Снежногорска вошёл в число участников суперфинала Российского национального юниорского водного конкурса «Вода: проектируем будущее». Научный руководитель проекта – Оксана Михедько, педагог дополнительного образования, учитель физики школы №266.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в течение пяти дней участники из 71 региона в онлайн-формате представляли свои научно-исследовательские проекты, направленные на решение проблем качества и доступности питьевой воды, защиты водных ресурсов и их рационального использования. Защита шла на русском и английском языках.

С 19 по 21 апреля 15 суперфиналистов поборются за победу в Москве. Победитель получит право представлять Россию на международном юниорском водном конкурсе в Стокгольме.