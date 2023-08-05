Школьникам из Кировска, Кандалакшского района и Печенгского округа провели экскурсию по судоремонтному заводу

Участники очередной смены центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» посетили филиал 35-го судоремонтного завода АО «ЦС «Звездочка».

Для школьников из Кировска, Кандалакшского района и Печенгского округа экскурсия на крупное предприятие состоялась в рамках тематических занятий «Жить, учиться, работать на Севере!». Ребятам рассказали, как ремонтируют корабли, что нужно знать и уметь работникам механомонтажного цеха, а также показали впечатляющие масштабы сухого дока. Сотрудники предприятия объяснили юным северянам, как много в их работе значит такая наука как химия, и познакомили ребят с методом разрушающего контроля.

«Никогда бы не подумал, что работать с кораблями даже на суше может быть так интересно!», «Скорей бы в школе начались уроки химии», «Ещё раз бы сюда прийти, посмотреть всё!», – такие отзывы о визите на судоремонтный завод оставили ребята.

Как сообщает Министерство образования и науки, центр «На Севере – жить!» открылся в Магнетитах в июне. Обязательным элементом программы обучения является посещение различных предприятий Мурманской области. Так, школьники из разных населенных пунктов региона уже успели посетить АО «Электротранспорт» и семейную производственную компанию «Кольский край». В интересных экскурсиях, мероприятиях и программах уже приняли участие почти 500 юных северян.

Фото: https://gov-murman.ru