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Мурманская область. Арктика (16+)01.09.21 15:15

Школьникам из СФЗО предлагают работать курьерами, промоутерами разносчиками газет и объявлений

Специально к началу учебного года эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали возможности для трудоустройства школьников и для совмещения работы с учёбой.

Летом 2021 работу на hh.ru искали 146 тысяч школьников в возрасте от 14 до 17 лет со всей России, в том числе – около 34 тысячи из регионов СЗФО. Самыми активными оказались школьники-соискатели из Петербурга, Калининградской, Архангельской, Ленинградской и Новгородской областей. На Карелию, Коми Псковскую и Мурманскую области приходится по 2% резюме от школьников, ищущих работу (подробнее на диаграмме).

Чаще всего подростки искали работу в профессиональных сферах «Административный персонал» (30% резюме), «Рабочий персонал» (26%), «Транспорт, логистика» (8%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (5%) и «Продажи» (4%).

5% подростков из СЗФО, искавших работу летом, рассчитывали на зарплату до 10 тысяч рублей, ещё 17% - на 10–25 тысяч, 16% - на 25–40 тысяч. Ожидаемую зарплату свыше 45–50 тысяч рублей в резюме указали только 5% школьников.

Многие подростки продолжают работать и на протяжении учебного года – современный рынок труда даёт такую возможность благодаря большому количеству вакансий с неполной занятостью (на несколько часов в день), не требующих специальных профнавыков. Например, это предложения для промоутеров, операторов call-центра, курьеров, расклейщиков объявлений. Главное условие – работа не должна вредить получению образования.

Напомним, ранее опрос, проведенный службой исследований hh.ru, показал, что 64% жителей СЗФО начали работать в 17 лет и ранее. Главная причина – финансовая независимость. 51% жителей Северо-Запада России посоветовали бы своим детям начинать работать до 18 лет.

Топ вакансий в СЗФО, подходящих для школьников:

Вакансия

Зарплата

Город

Менеджер по продажам билетов в театр

 

от 65 000 до 125 000 руб. на руки

Санкт-Петербург

Курьер

 

до 93 000 руб. на руки

Санкт-Петербург

Курьер по доставке документов

 

до 90 000 руб. на руки

Калининград

Промоутер-консультант

 

от 40 000 до 98 000 руб. на руки

Санкт-Петербург

Стажёр администратора

 

от 60 000 руб. на руки

Санкт-Петербург

Комплектовщик заказов

 

от 45 000 до 85 000 руб. на руки

Мурманск

Комплектовщик заказов

 

от 45 000 до 85 000 руб. на руки

Сыктывкар

Упаковщик заказов

 

от 40 000 до 75 000 руб. на руки

Калининград

Упаковщик заказов

 

от 40 000 до 75 000 руб. на руки

Выборг

Оператор call-центра

 

от 30 000 до 80 000 руб. до вычета налогов

Тихвин

 

 

 

Комментарии

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