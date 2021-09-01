Школьникам из СФЗО предлагают работать курьерами, промоутерами разносчиками газет и объявлений

Специально к началу учебного года эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали возможности для трудоустройства школьников и для совмещения работы с учёбой.

Летом 2021 работу на hh.ru искали 146 тысяч школьников в возрасте от 14 до 17 лет со всей России, в том числе – около 34 тысячи из регионов СЗФО. Самыми активными оказались школьники-соискатели из Петербурга, Калининградской, Архангельской, Ленинградской и Новгородской областей. На Карелию, Коми Псковскую и Мурманскую области приходится по 2% резюме от школьников, ищущих работу (подробнее на диаграмме).

Чаще всего подростки искали работу в профессиональных сферах «Административный персонал» (30% резюме), «Рабочий персонал» (26%), «Транспорт, логистика» (8%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (5%) и «Продажи» (4%).

5% подростков из СЗФО, искавших работу летом, рассчитывали на зарплату до 10 тысяч рублей, ещё 17% - на 10–25 тысяч, 16% - на 25–40 тысяч. Ожидаемую зарплату свыше 45–50 тысяч рублей в резюме указали только 5% школьников.

Многие подростки продолжают работать и на протяжении учебного года – современный рынок труда даёт такую возможность благодаря большому количеству вакансий с неполной занятостью (на несколько часов в день), не требующих специальных профнавыков. Например, это предложения для промоутеров, операторов call-центра, курьеров, расклейщиков объявлений. Главное условие – работа не должна вредить получению образования.

Напомним, ранее опрос, проведенный службой исследований hh.ru, показал, что 64% жителей СЗФО начали работать в 17 лет и ранее. Главная причина – финансовая независимость. 51% жителей Северо-Запада России посоветовали бы своим детям начинать работать до 18 лет.

Топ вакансий в СЗФО, подходящих для школьников: