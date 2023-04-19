Школьникам Мурманска рассказали об опасности лесных пожаров

Сотрудники Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области и Кольского лесничества провели для учащихся 2-5 классов мурманской школы №21 открытые уроки, на которых рассказали об опасности лесных пожаров.

Мероприятие состоялось в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

В ходе уроков с ребятами обсудили роль леса в жизни общества. Основной блок занятий был посвящен профилактике лесных пожаров. Ученикам рассказали о видах возгораний, их причинах и последствиях, правилах поведения в лесу и о том, как действовать, если в лесу пожар. Знания подкрепили игровой викториной.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, учащиеся продемонстрировали высокий уровень знаний в вопросах пожарной безопасности. По итогам уроков самые активные ученики были награждены памятными сувенирами.

«Согласно статистике, большая часть возгораний в лесу происходит по вине человека. В связи с этим проведение мероприятий противопожарной направленности способствует снижению риска возникновения рукотворных лесных пожаров, а также формирует у детей бережное и заботливое отношение к лесу», – отметила министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Зинаида Середа.

Фото: https://gov-murman.ru