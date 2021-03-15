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Мурманская область. Арктика (16+)15.03.21 11:30

Школьникам Мурманской области рассказывают о возможностях участия во всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Масштабный всероссийский конкурс «Большая перемена» для школьников стартует 26 марта. В преддверии этого события региональные волонтёры проекта посещают школы региона, рассказывая о возможностях конкурса ученикам 5-10 классов.

Дни «Большой перемены» уже прошли в Мурманске, Кировске и Апатитах, Мончегорске, Оленегорске, Полярных Зорях, в ЗАТО Александровск, Видяево, Североморск и Заозерск, а также в Кольском, Кандалакшском, Печенгском, Ловозерском и Ковдорском районах.

Школьники узнали о 10 направлениях конкурса, о том, какие испытания и призы ждут участников. Активисты объяснили сверстникам, что «Большая перемена» позволяет вырваться за рамки оценок, поскольку главное для победы – умение находить нестандартные решения и креативное мышление.

«Конкурс охватывает практически все возможные активности – от искусства и журналистики до науки и техники. Каждый может найти в «Большой перемене» то, что интересно именно ему. Конечно, важно и раскрыть свой потенциал, и побороться за главные призы – миллион рублей на будущее обучение, баллы в портфолио, путевки в «Артек». Мы, волонтеры, тоже зарегистрировались на сайте https://bolshayaperemena.online/ и ждем начала конкурса», – поделилась мнением волонтер Виктория Данилова.

Больше всего будущих участников конкурса собралось на открытом уроке, который прошел в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» 11 марта. Дни «Большой перемены» позволили ученикам не только задать все интересующие их вопросы, но и лично пообщаться с полуфиналистом конкурса.

«Приятно, что ребята слушают волонтеров с неподдельным интересом. Похоже, многие после нашего открытого урока решили принять участие в конкурсе, ведь после презентации ребята задали множество вопросов о порядке регистрации и сложности заданий», – отметил полуфиналист и региональный координатор конкурса Егор Батаргин.

Дни «Большой перемены» продолжатся в школах региона до 25 марта.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, волонтёры проекта приглашают всех желающих вступить в региональную группу ВКонтакте https://vk.com/bigperemen51, чтобы узнавать новости первыми и участвовать в еженедельных конкурсах и челленджах.

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