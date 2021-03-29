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Мурманская область. Арктика (16+)29.03.21 17:30

Школьникам Заполярья расскажут о профессиях, востребованных в Арктике

Продолжается реализация проекта «Будь технарём!» программы приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020». В рамках проекта ассоциация «Мурманшельф» проводит марафон онлайн-встреч школьников с предприятиями региона.

«Проект «Будь технарём!» направлен на содействие развитию технического и бизнес мышления у молодежи Баренцева региона. Это особенно важно для повышения привлекательности арктических специальностей у школьников и мотивации учащихся к выбору технических специальностей, а также для развития системы наставничества между операторами и подрядчиками крупных инвестиционных арктических проектов и школьниками региона», – отметила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова.

В ходе онлайн-марафона «Хочу работать в Арктике» школьники из Мурманска и Заполярного встретились с представителями компаний «Газпром нефть», «Атомфлот», «Мурманский морской торговый порт». Детям рассказали о роли естественнонаучных и технических знаний и навыков, познакомили с историей предприятий, необходимыми специальностями и компетенциями.

15 и 16 апреля пройдёт «Фестиваль арктических профессий» в онлайн-формате. Его цель – представить школьникам разнообразие арктических профессий, обсудить, какие навыки и знания нужны для работы в Арктике сейчас и будут необходимы через 5-10 лет, мотивировать ребят на изучение естественнонаучных предметов. Школьники из Мурманской области, северных губерний Норвегии и Финляндии получат массу полезной информации от представителей предприятий, работающих в Арктике.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, программа приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020» это финансовый инструмент, позволяющий развиваться местным и региональным инициативам приграничных территорий восьми регионов из четырех стран – Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого автономного округа России; губернии Лапландия Финляндии; губерний Тромс и Финнмарк, Нурланд Норвегии, губернии Норрботтен Швеции.

Программа направлена на поддержку предпринимательства и развитие малого и среднего бизнеса; улучшение доступности регионов, развитие транспортных и коммуникационных сетей и систем; охрана окружающей среды, адаптация к изменению климата; укрепление контроля на границе и безопасности границ.

В 2021 году реализуется 23 проекта с участием организаций из Мурманской области, в том числе 16 стандартных, 2 крупных инфраструктурных проекта в дорожной сфере, а также 5 микропроектов.

Проект «Разработка общих подходов к вовлечению молодежи в научную и техническую сферу (Будь технарем!)» реализуют Ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф», Мурманский арктический государственный университет, компания «Социум+» совместно с норвежскими партнерами из муниципалитета Альта, Университета Тромсе, компании «Эквинур» и финскими партнерами из Университета Оулу.

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