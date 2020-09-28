Школьники 1-4-х классов Мурманска обеспечены бесплатным горячим питанием

Школьники 1-4-х классов всех 49 общеобразовательных учреждений города Мурманска обеспечены бесплатным горячим питанием. Об этом сегодня на оперативном совещании губернатору Андрею Чибису доложил глава администрации города Евгений Никора.

В школах областного центра проведён опрос родителей младшеклассников о выборе формы бесплатного горячего питания. Так, право на одноразовое бесплатное питание имеют 10903 ребёнка. Большинство учеников – почти восемь тысяч человек – предпочли обеды, чуть более двух с половиной тысяч детей выбрали завтраки, 157 учащихся второй смены – полдники. Ещё шесть человек отказались от питания по медицинским показаниям. Кроме того, в новом учебном году двухразовым бесплатным горячим питанием обеспечены 2358 учащихся начальных классов, относящихся к льготной категории.

Схема предоставления питания в школах Мурманска определена на первое полугодие 2020/2021 учебного года. Аналогичный опрос родителей младшеклассников будет проведён в декабре текущего года.

Всего в этом году бесплатным горячим питанием будут обеспечены 47,1 тысячи школьников общеобразовательных учреждений Мурманской области, из которых 22,2 тысячи – льготные категории обучающихся, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.