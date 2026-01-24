Школьники 3 «Б» класса СОШ №7 посетили МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты»

В рамках проведения зимнего этапа Всероссийской акции «Безопасность детства – 2025/2026» школьники 3 «Б» класса МБОУ СОШ №7 21 января посетили с экскурсией МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты».

Начальник курсов гражданской обороны курсов гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Шутенко С., рассказала ребятам, как важно соблюдать меры пожарной безопасности, как действовать в случае возникновения пожара и какие правила нужно соблюдать, чтобы избежать опасных ситуаций.

Ребята посмотрели обучающий мультипликационный фильм по правилам пожарной безопасности.

Спасатель ПАСС Генивичус М. напомнил ребятам, о правилах поведения на водоёмах в зимний период и рассказал о работе спасателей.

Встречу продолжили в ЕДДС, где старший оперативный дежурный ЕДДС Новикова Я. познакомила детей с системой «Безопасный город» и рассказала, как работает служба экстренного реагирования, обеспечивающая безопасность нашего города, напомнила ребятам номера для вызова экстренных служб.

В беседе-экскурсии приняли участие 15 ребят и один педагог.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/536687/#&gid=1&pid=1