Впервые Мурманская область станет местом проведения финального этапа Кубка Содружества по биатлону«Школьники должны понимать, какие профессии востребованы в нашем регионе»: Андрей Чибис дал поручение доработать курс внеурочной деятельности «На Севере – жить»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)01.04.24 15:30

«Школьники должны понимать, какие профессии востребованы в нашем регионе»: Андрей Чибис дал поручение доработать курс внеурочной деятельности «На Севере – жить»

На оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Мурманской области Андрей Чибис озвучил итоги встречи с жителями Первомайского округа Мурманска, которая состоялась на прошлой неделе.

В рамках доклада глава региона отметил, что многие родители обратили внимание на излишне формальный подход к преподаванию дополнительного занятия в рамках курса внеурочной деятельности «На Севере – жить». В это связи глава региона поручил доработать образовательную программу и сделать акцент на профориентации для юных северян. 

«На встрече ко мне обратились по поводу занятия «На Севере – жить!». Есть несколько сигналов, что сейчас курс преподаётся с формальным подходом, что делает его неинтересным. Дети должны чувствовать экономический потенциал региона, понимать, какие проекты реализуются в Мурманской области, и принимать необходимые решения относительно своего будущего», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что курс должен быть интересным и востребованным, в связи с чем нет необходимости проводить его каждую неделю. Андрей Чибис поручил Министерству образования Мурманской области доработать образовательную программу, сократить количество занятий до одного в месяц, но сделать их более содержательными и профориентационными.

«Не надо частить. Лучше это занятие будет проводится раз в месяц, но при этом нести пользу для юных северян. Дети должны знать, какие профессии востребованы в регионе, поэтому в рамках курса необходимо проводить выезды на предприятия, чтобы у детей была возможность самоопределения. Именно для этого он и создавался. Также поручаю Министерству внутренней политики провести независимые опросы среди школьников и узнать, каким бы они хотели видеть внеурочную деятельность», – подчеркнул Андрей Чибис.

По итогам выполненных поручений будет приниматься решение относительно изменений в курсе «На Севере – жить, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253877%2Fwall-149919532_3567

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стало известно, как мурманские работодатели изменили условия работы и требования к соискателям в 2024 году
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Марья Сергеевна
27.03.24 19:54
Омега, куда ещё продлевать рабочий день?! В садах и школах женщины, в основном работают. А работодатели уже совсем обнаглели, в целях экономии фонда заработной платы , надо и не надо, работайте, быдл
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
Владимир
27.03.24 04:42
Трудовые резервы, 9 Нет воды с вчера
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 марта
Смирнов Вадим Николаевич
26.03.24 21:53
Чумбарова-Лучинского, 32 - горячей воды нет с вечера. Время 22:00.
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 марта
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)За два года размер стипендии, которую студенты считают достойной, вырос на 14%-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 7 копеек, евро вырос почти на 4 копейки-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Александр Новак: нефть была основным транзитным грузом на Севморпути в 2023 году-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика