«Школьники должны понимать, какие профессии востребованы в нашем регионе»: Андрей Чибис дал поручение доработать курс внеурочной деятельности «На Севере – жить»

На оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Мурманской области Андрей Чибис озвучил итоги встречи с жителями Первомайского округа Мурманска, которая состоялась на прошлой неделе.

В рамках доклада глава региона отметил, что многие родители обратили внимание на излишне формальный подход к преподаванию дополнительного занятия в рамках курса внеурочной деятельности «На Севере – жить». В это связи глава региона поручил доработать образовательную программу и сделать акцент на профориентации для юных северян.

«На встрече ко мне обратились по поводу занятия «На Севере – жить!». Есть несколько сигналов, что сейчас курс преподаётся с формальным подходом, что делает его неинтересным. Дети должны чувствовать экономический потенциал региона, понимать, какие проекты реализуются в Мурманской области, и принимать необходимые решения относительно своего будущего», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что курс должен быть интересным и востребованным, в связи с чем нет необходимости проводить его каждую неделю. Андрей Чибис поручил Министерству образования Мурманской области доработать образовательную программу, сократить количество занятий до одного в месяц, но сделать их более содержательными и профориентационными.

«Не надо частить. Лучше это занятие будет проводится раз в месяц, но при этом нести пользу для юных северян. Дети должны знать, какие профессии востребованы в регионе, поэтому в рамках курса необходимо проводить выезды на предприятия, чтобы у детей была возможность самоопределения. Именно для этого он и создавался. Также поручаю Министерству внутренней политики провести независимые опросы среди школьников и узнать, каким бы они хотели видеть внеурочную деятельность», – подчеркнул Андрей Чибис.

По итогам выполненных поручений будет приниматься решение относительно изменений в курсе «На Севере – жить, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253877%2Fwall-149919532_3567