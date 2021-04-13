Школьники города атомщиков принимают участие в новом сезоне Всероссийского творческого конкурса «Слава созидателям!»

Это проект о связи поколений между современными школьниками и героями-созидателями «атомных» городов России. Конкурс проводится Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом». Организатором выступает некоммерческое партнерство «Информационный альянс атомные города». Конкурс проводится в 23 городах присутствия атомной промышленности уже в шестой раз.

По словам заместителя директора Кольская АЭС Игоря Кутузова, Кольская АЭС всегда активно поддерживает проекты, направленные на патриотическое воспитание молодежи: «Этот конкурс является прекрасным способом выразить благодарность тем людям, которые создавали нашу атомную промышленность – самую передовую в сегодняшней российской экономике».

В 2021 году конкурс проходит в онлайн-формате в социальной сети «ВКонтакте». И, как и прежде, состоит из двух этапов: муниципальный и федеральный. На федеральный этап направляются лучшие работы от всех городов-участников.

Школьники атомграда настроены на победу решительно. В этом году сделана ставка не на количество отснятого видео материала, а на качество фильма. На прошлой неделе для школьников, желающих принять участие в проекте «Слава созидателям!», был организован мастер-класс от руководителя группы СМИ Кольской АЭС Андрея Чернякова. Редактор телеканала рассказал о технических основах видеосъёмки, звука, света, драматургии, озвучивания текста и монтажа. Участники поняли на какие моменты необходимо обращать внимание при съёмке, узнали о важности расположения человека в кадре, уравновешенности композиции, разноплановости объектов и пространстве вокруг героя.

Представлять свои работы школьники могут с 1 по 11-й класс до 30 апреля 2021 года. Участников ждут две номинации: видеономинация «Передай привет в будущее» – видеоролик, записанный вместе с созидателем с пожеланиями будущим поколениям, и аудиономинация «Запиши подкаст о созидателе» – аудиофайл с кратким рассказом о жизненном пути героя, выбранного автором. Более подробную информацию о конкурсе вы можете узнать на официальной странице Информационного центра Кольской АЭС «ВКонтакте».

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, юные полярнозоринцы активно привлекают очевидцев исторических событий, связанных со строительством атомграда и Кольской АЭС к участию в проекте. За предыдущие годы конкурса было снято более 200 видеоинтервью, в которых отражалась история нашего города.