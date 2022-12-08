Школьники города атомщиков собрали около 500 кг макулатуры в ходе «ЭкоНедели», проведённой работниками Кольской АЭС

На Кольской АЭС подвели итоги «ЭкоНедели», которую специалисты отдела охраны окружающей среды Кольской АЭС провели в октябре этого года, присоединившись к инициативе Публично-правовой компании «Российский экологический оператор». В ходе «ЭкоНедели» полярнозоринские школьники поучаствовали в образовательных эко-квизах, экскурсиях, сборе макулатуры и конкурсе поделок из бытовых отходов.

«Экологическая политика Кольской АЭС – сохранять и поддерживать экосистемы Арктического региона, просвещать детей и взрослых. На станции созданы все условия для раздельного сбора мусора – полиэтиленовых бутылок, плёнки, батареек, ртутьсодержащих отходов, каждый месяц проводится сбор макулатуры», – отметил заместитель директора Кольской АЭС по управлению персоналом Игорь Кутузов. Осенью этого года Кольская атомная электростанция стала лучшей среди 54 предприятий Госкорпорации «Росатом» в конкурсе «Экологически образцовая организация атомной отрасли».

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, за пять дней проведения акции ученики гимназии и школ №4, №1 собрали и передали на переработку почти 500 кг макулатуры.

Пятиклассники из гимназии №1 во время экскурсии в музей «Апатит» г. Кировск познакомились с различными видами минералов, участвуя в геологическом квесте. Помимо этого, юные гимназисты побывали с экскурсией в Полярно-альпийском ботаническом саду Кольского научного центра Российской академии наук.

С помощью эко-квиза «Экология в жизни каждого!» ученики познакомились с правилами раздельного сбора отходов. Около 100 школьников проявили своё творчество, представив поделки из различных материалов в конкурсе «Вторая жизнь ненужных вещей».

Фото предоставлено м информации и общественных связей Кольской АЭС.