Школьники и педагоги Мурманской области стали лауреатами и дипломантами Всероссийской акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам». Регион представляли победители регионального этапа акции. Всего в финале участвовали 232 человека из 50 субъектов РФ.

Акция проводилась в заочной форме. В видеоматериалах педагоги представили свою работу по организации и проведению физкультурно-оздоровительной работы, личным примером мотивируя обучающихся заниматься физической культурой и спортом.

Начинающие и уже состоявшиеся юные спортсмены в видеороликах продемонстрировали свои уникальные способности и достижения в избранных видах спорта.

Лауреатами Всероссийского этапа стали:

Никита Абозовик, Гимназия №1 г. Мурманска, руководители: заместитель директора по воспитательной работе Ирина Бондаренко, тренер-преподаватель МОСШОР Илья Шмаков;

Ксения Макарова, Мурманская КШИ №3, руководители: педагог-организатор Виктория Филюшина, учитель физической культуры Виктория Воеводина;

Марина Никитина, учитель физической культуры СОШ №289 с углубленным изучением отдельных предметов, ЗАТО город Заозерск;

Дипломантом Всероссийского этапа стала – воспитатель МБДОУ г. Мурманска №57 Ольга Струнникова.

С итогами акции можно ознакомиться на официальном сайте Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания.