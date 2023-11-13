Школьники из Кандалакши стали победителями зонального этапа «Юг» по мини-футболу Кубка губернатора среди школьных спортивных клубов

В Кандалакше на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Северное сияние» состоялись соревнования по мини-футболу в рамках Кубка губернатора среди школьных спортивных клубов. Команды играли зональный этап «Юг».

Лучший результат показала средняя общеобразовательная школа № 10 Кандалакши. В призёрах – гимназия №1 из Полярных Зорь и основная общеобразовательная школа №2 из Ковдора.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, следующий этап «Центр» состоится в Апатитах на базе физкультурно-спортивного комплекса «Атлет» 18-19 ноября. Игры финального этапа проведут в Мурмашах в спорткомплексе «Энергетик» 8 и 9 декабря.

Фото: https://gov-murman.ru