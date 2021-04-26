Школьники из Мончегорска одержали победу в национальном чемпионате по робототехнике

Мончегорские учащиеся, занимающиеся в школе «Робоникель», одержали победу в национальном чемпионате по робототехнике в номинации «Продвижение и коммуникация», сообщил на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Чибис.

Андрей Писарев, Егор Щербаков и Устинья Шклярук заняли первое место по направлению EXPLORE в номинации «Продвижение и коммуникация». Илья Цвырко, Артем Бусыгин, Софья Смирнова, Денис Степанов, Игнатий Шиловский и Богдан Зализко победили в номинации «Награда экспертов» по направлению CHALLENGE.

«Поздравляю ребят и благодарю за активную творческую работу! Также благодарю компанию «Норникель», Кольскую горно-металлургическую компанию за поддержку ребят. Уже в мае состоится Всероссийский этап конкурса «Погружение в подводную робототехнику», также надеюсь на успех наших чемпионов. Считаю, что та поддержка, мероприятия и инициативы, которые у нас действуют по юным дарованиям и молодым учёным, дают свои плоды, необходимо активно это развивать», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, школа робототехники «Робоникель» входит в АНО «ФабЛаб. Мончегорск». Ранее воспитанники школы успешно выступили на региональном отборе Всероссийского чемпионата «First Russia Robotics Championship 2021» 26 и 27 февраля в Мурмашах, получили дипломы абсолютных победителей направлений CHALLENGE и EXPLORE и 2 квоты на Всероссийский этап. Также команда школы заняла второе место в отборочном туре Всероссийского конкурса «Погружение в подводную робототехнику» и получила квоту на участие во Всероссийском этапе, который пройдёт во Владивостоке 7-8 мая.