Школьники из Мончегорска заняли третье место на всероссийских соревнованиях по подводной робототехнике

Воспитанники Школы робототехники «Робоникель» лаборатории научно-технического творчества «ФабЛаб. Мончегорск» блестяще вступили на Всероссийских соревнованиях по подводной робототехнике во Владивостоке.

Команда мончегорских школьников - Курганова Вероника, Прозорова Елизавета и Шумилов Артем – завоевали третье место в категории Scout, став одной из сильнейших команд России в этом сложнейшем направлении. Наставники ребят - Александр Роккель и Антонина Сидорова.

Соревнования «MATE Russia-Far East Regional ROV Competition 2021» являются Всероссийским этапом соревнований по «MATE ROV Competition». Для мончегорской команды участие в состязании такого уровня стало дебютом. Несмотря на это, ребята успешно защитили робота и выполнили миссии с погружениями.

Поездка стала возможна благодаря финансовой поддержке АО «Кольская ГМК» и содействию Министерства образования и науки Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, школа робототехники «Робоникель» входит в АНО «ФабЛаб. Мончегорск». В копилке побед воспитанников школы успешное выступление на региональном отборе Всероссийского чемпионата «First Russia Robotics Championship 2021» и победа в национальном чемпионате по робототехнике сразу в двух номинациях.