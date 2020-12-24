Школьники из Мурманска заняли 3-е место в V Всероссийской олимпиаде по 3D технологиям

Ученики Центра дополнительного образования «КОРУНД» Владислав Мельников (ученик 5 «Б» класса СОШ №50) и Будимир Мотков (ученик 6 «А» класса гимназии №9) стали призёрами в направлении 3D Pro (5–6 класс) — 3D моделирование, подготовил ребят преподаватель ЦДО «КОРУНД» — Михаил Титов.

Тема финала V Всероссийской олимпиады по 3D технологиям — «Индивидуальный транспорт будущего». Участники олимпиады соревновались по двум направлениям: объемное рисование — 3D Art и 3D моделирование 3D Pro. В финале принимали участие команды из 24 регионов нашей страны. Всего 149 команд участников.

Участники олимпиады должны были разработать 3D-модель индивидуального транспортного средства, техническую документацию и презентационные материалы, а также подготовить макет для печати на 3D-принтере.

Изначально планировалось проведение финала в апреле на базе ВДЦ «Смена» в п. Сукко под Анапой, но в связи с пандемией коронавируса сроки проведения финала были перенесены, а соревнования прошли в дистанционном формате с использованием систем прокторинга.