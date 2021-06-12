Школьники из Мурманской области, добившиеся успехов в учёбе, отправились на отдых в «Артек»

44 обучающихся Мурманской области, добившиеся успехов в учебной и внеучебной деятельности, поощрены путевками на седьмую смену «Артек – восьмое чудо света» в международный детский центр «Артек».

Участниками смены, которая пройдет с 9 по 30 июня, станут 2516 детей из 85 российских регионов. Одно из ключевых событий смены – день рождения «Артека». 16 июня исполнится 96 лет со дня создания лагеря.

В этот день в международном детском центре будет работать город мастеров «С днём рождения, «Артек!»», пройдут встречи артековцев разных поколений, а также состоится праздничная программа «Артек» – восьмое чудо света» с премьерным показом художественного фильма «Артек». Большое путешествие».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, тематика седьмой смены призвана на примере «Артека» обратить внимание школьников на то, как история страны может отражаться в истории развития маленькой или большой организации. Кроме того, содержание смены направлено на актуализацию идентичности обучающихся с традиционными артековскими ценностями.