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Мурманская область. Арктика (16+)18.06.21 15:30

Школьники из Мурманской области написали книгу, которая будет храниться в главной детской библиотеке России

Младшие школьники из Кандалакши решили издать книгу воспоминаний о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны. Издание признали культурным достоянием страны, теперь один из экземпляров книги будет храниться в Российской государственной детской библиотеке в Москве.

Материалы для своей книги «Мы память бережно храним» ученики, их родители и педагоги собирали больше года: поднимали семейные архивы, писали заметки, иллюстрировали. Из самиздата книга превратилась в настоящий альманах. Участвовать во «Всероссийской школьной летописи» подросткам предложили педагог Татьяна Вдовина и заместитель информационно-методического центра г. Кандалакша Ирина Цыганкова.

«Работа над книгой сплотила нас, сделала настоящими друзьями, научила работать в команде. Чтобы школьники смогли лучше погрузиться в эту тему, педагоги организовали экскурсии к памятным местам в музеи, устроили встречи с ветеранами войны. Сотрудники библиотек проводили тематические классные часы. Ученики младших классов участвовали в телемостах и фестивалях патриотической песни», – поделилась Татьяна Вдовина.

Произведение школьников выпущено по всем канонам – от редактуры до вёрстки. Книге был присвоен в Российской книжной палате государственный регистрационный номер. Этот международный национальный идентификатор (ISBN) не даст ей потеряться и позволит стать культурным достоянием страны. Экземпляры книги будут храниться на полках в Российской государственной детской библиотеке и в Российской книжной палате. Разлетелся сборник и в регионы. Созданную по всем издательским правилам книгу участники проекта «Всероссийская школьная летопись» получат абсолютно бесплатно. Один экземпляр будет храниться в школьной библиотеке, где учатся дети.

«Очень важно, чтобы у самых маленьких школьников сформировалось осознанное отношение к празднику Победы, как результату героического подвига народа в Великой Отечественной войне, уважение к ветеранам войны и гордости за свою малую родину», – отметила Татьяна Вдовина.

Сейчас библиотека «Всероссийской школьной летописи» насчитывает почти две тысячи книг написанными юными авторами. За четыре года существования проекта в нём приняли участие более 400 тысяч школьников из 84 регионов России

Проект «Всероссийская школьная летопись» реализуется при поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

https://school-letopis.ru/

Комментарии

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павел
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Простачок
11.06.21 21:01
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