Школьники из Мурманской области представят свои разработки на Международной выставке юных изобретателей в Пекине

Сразу два школьника из Мурманской области вошли в число победителей конкурса юных изобретателей «IMAKE», который проводится при поддержке «Норникеля» по программе «Люди территории» в регионах присутствия компании. С 27 по 30 июля учащаяся гимназии Мончегорска Маргарита Аникова и ученик школы №19 Заполярного Всеволод Пасечник будут представлять регион и страну на Международной выставке юных изобретателей «IEYI 2026» в Пекине. Ребята успешно прошли отбор, продемонстрировав экспертам собственные инженерные разработки.

Маргарита Аникова разработала проект БУРЛ – блок упаковки ртутных ламп. Изобретение позволяет снизить объём ручного труда на производстве и минимизировать риски для экологии при обращении с опасными отходами. Школьница уже четыре года участвует в проекте «IMAKE» и в этом году стала одной из лучших по итогам финальной защиты на научном фестивале «Арктик Фест».

Всеволод Пасечник разработал устройство по переработке макулатуры и изготовлению новой бумаги «PaperMaker». Проект направлен на экологичную переработку бумажных отходов и повторное использование сырья. Школьник уже не первый раз участвовал в «IMAKE», а также становился призером проекта «Инженеры Арктики».

Сейчас ребята готовятся к международной выставке, где им предстоит познакомить экспертов и участников из разных стран со своими проектами.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567555/#&gid=1&pid=1