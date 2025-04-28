Школьники из Мурманской области приняли участие в III Всероссийском проект-фестивале «Российская школьная весна»

Театр танца «Апрель» из ЗАТО Александровск завоевал звание лауреата III степени в номинации «Современный танец» на III Всероссийском проект-фестивале «Российская школьная весна», который завершился в Ставропольском крае. В фестивале приняли участие 1500 школьников из более чем 80 регионов России.

«Фестиваль оставил только положительные эмоции. Хочется отметить высокий уровень организации, дружескую атмосферу среди участников и впечатляющий масштаб события. Благодарим организаторов и кураторов за их профессионализм. Надеюсь, что и в следующем году посчастливится стать частью этого творческого проекта», – поделилась впечатлениями участница театра танца «Апрель» Ирина Моерушина.

Организаторами проекта выступили «Движение Первых», Российский Союз Молодёжи совместно с правительством Ставропольского края. Проект-фестиваль входит в Программу поддержки и развития молодёжного творчества «Российская студенческая весна» и реализуется по национальному проекту «Молодёжь и дети».

Как отмечает комитет молодёжной политики Мурманской области, «Российская школьная весна» – это творческий фестиваль непрофессионального ученического творчества в России. Фестиваль впервые прошёл как пилотный проект в 2022 году в рамках юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна» в Самаре. С 2023 года фестиваль ежегодно проводится как самостоятельный проект в Ставропольском крае.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/