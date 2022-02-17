Школьники из Мурманской области стали победителями и призерами Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ им. Д.И. Менделеева

35 школьников Мурманской области получили награды по итогам XIX Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ им. Д.И. Менделеева. В финале конкурса приняли участие 1214 школьников из 62 регионов Росси, в том числе и 63 учащихся Мурманской области, прошедшие региональный этап.

В финале, который состоялся в Москве, в 13 секциях юные ученые представили экспертам свои достижения в области естественных, социально-гуманитарных и инженерных наук как в очном, так и в дистанционном форматах. В состав жюри вошли преподаватели вузов, специалисты промышленности и культуры. В их числе – главный редактор журнала «Вестник образования России», Заслуженный учитель РФ, член экспертного совета по соблюдению прав обучающихся при Комитете Государственной Думы по образованию и науке, помощник члена Советы Федерации Юрий Глазков, председатель центральной предметно-методической комиссии по русскому языку Всероссийской олимпиады школьников, профессор МПГУ, доктор филологических наук Андрей Григорьев, заведующий лабораторией истории педагогики и образования Института стратегии развития образования РАО, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук Михаил Богуславский.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, членами жюри стали представители Российского химико-технического университета им. Д.И. Менделеева, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Московского педагогического государственного университета, Института художественного образования и культурологии Российской академии образования, Московского государственного областного университета.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440384/#&gid=1&pid=1