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Мурманская область. Арктика (16+)18.05.22 15:00

Школьники из Мурманской области вошли в тройку лидеров финальных состязаний Просветительских игр для старшеклассников

Школьники из Мурманской области вошли в тройку лидеров финальных состязаний Просветительских игр для старшеклассников. Их проводит Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ. Финал интеллектуальной викторины, в которой приняли участие 88 команд, состоялся в рамках просветительского марафона «Новые Горизонты», который проходит с 17 по 19 мая на пяти площадках в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи.

Старт марафону дал первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко. В своей приветственной речи он говорил о важности просвещения для принятия ответственных решений.

«Значимая часть наших встреч и работы общества «Знание» посвящены бережному изучению и сохранению нашей истории и культуры. Сейчас, когда одним из главных прорывных направлений экономики являются креативные индустрии, главным конкурентным преимуществом являются уже не природные богатства, не здания и фабрики, и даже не технологии, а творческий потенциал людей. В условиях информационной войны и невероятного количества фейков, которые становятся всё профессиональнее, всё агрессивнее, как не оказаться обманутым и не дать собой манипулировать? Есть только один способ – разбираться самому. Человека, хорошо знающего историю и культуру, сложно обмануть», – отметил Сергей Кириенко.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, федеральный марафон «Новые горизонты» — это более 220 часов просветительского контента и более 200 лекторов и наставников.

Онлайн-трансляции с площадок марафона могут увидеть все желающие на официальном сайте Российского общества «Знание» (https://marathon.znanierussia.ru/), в сообществе «ВКонтакте» (https://vk.com/znanierussia) и на ресурсах партнёров.

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/znanierussia

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