Школьники из Мурманской области завоевали более 30 наград на Всероссийском фестивале «Леонардо»

Школьники из Мурманской области завоевали 15 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых наград в финале Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо», который состоялся в Москве.

Юные северяне представили свои работы в 10 секциях фестиваля: математическая, культура и искусство, литературоведческая, биологическая, социальные проекты и прикладные исследования, экологическая, географическая, физическая, инженерная, социально-психологическая. Всего в финале участвовали 750 ребят из разных регионов страны.

Фестиваль был посвящён роли человека и его взаимоотношениям с окружающим миром. Символом фестиваля стала фигура Леонардо да Винчи – универсального человека, яркой творческой личности, творившей на благо всего человечества.

Победителями Всероссийского фестиваля стали ученики Мурманского международного лицея Дмитрий Короткин и Руслан Федотов; Виталий Моренко из гимназии №2 Мурманска; Матвей Першин из гимназии №6 Мурманска; Владимир Никаноров – школа №7 им. Героя России Марка Евтюхина, ЗАТО г. Североморск; Георгий Смирнов – школа №269 Снежногорска, ЗАТО Александровск; Виталий Тудос, Кирилл Костин, Дмитрий Соловьев и Иван Бирюков из филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске; Илья Кузьминский и Тимофей Малышкин – дом детского творчества «Дриада», г. Снежногорск ЗАТО Александровск; Тамара Дядик из школы №15 Апатитов; Ирина Нефедьева – детско-юношеский центр «Ровесник» им. С.А. Крыловой, Кандалакша; Артем Никора из гимназии №1 города Полярные Зори.

Призерами фестиваля стали: Любовь Абашкина, гимназия №10 Мурманска; Никита Верещагин, Алина Жукова, Матвей Крупко, Карина Седельникова и Анна Усманова из Мурманского международного лицея; Виолетта Точилова, гимназия №7 Мурманска; Ольга Самуйлова, Маргарита Хиневич, Виолетта Щелочкова, Анастасия Васильева и Полина Добрынина из дома детского творчества «Дриада», г. Снежногорск ЗАТО Александровск; Валерия Рухлова, школа №5 Мончегорска; Руслана Демичева, дом детского творчества им. академика А.Е. Ферсмана, гимназия № 1 г. Апатиты; Ева Писарева, школа №20, с. Лувеньга, Кандалакский район; Григорий Зборовский, Виктор Капранчиков и Федор Михайлов, филиал НВМУ в г. Мурманске.

За активную работу с учениками и поддержку научно-исследовательской деятельности школьников нагрудными знаками, учрежденными Благотворительным фондом наследия Менделеева были отмечены учитель биологии Мурманского международного лицея Юлия Явдошенко (медаль «За службу образованию») и заместитель директора Мурманского международного лицея Елена Никанорова (нагрудный знак «Достояние образования»).

Учредителями и организаторами мероприятия выступили Московский педагогический государственный университет, Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Московский государственный областной университет, Московский физико-технический институт (государственный университет), Некоммерческая организация Благотворительный фонд наследия Менделеева, гимназия № 1409 г. Москвы, журнал «Вестник образования России».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, победа на фестивале даёт участникам дополнительные баллы при поступлении в вузы. Школьники планируют продолжить работу над исследовательскими проектами и могут вновь получить право представлять регион на фестивале в следующем году.