Школьники из Мурманской области завоевали награды на II Всероссийском фестивале «Российская школьная весна»

В Ставрополе завершился II Всероссийский фестиваль «Российская школьная весна». Он проходил с 28 апреля по 2 мая и объединил более 1200 талантливых школьников от 12 до 18 лет из 79 регионов России. Мурманскую область на фестивале представила делегация из шести финалистов регионального этапа.

Конкурсные и образовательные программы проходили 29-30 апреля. Ребята представляли свои творческие работы, которые оценивал экспертный совет из более чем 40 представителей жюри, авторитетных деятелей искусства и культуры Российской Федерации. Площадками проведения каждого направления стали объекты города Ставрополя.

В рамках конкурсной программы фестиваля школьники из Мурманской области показали свои таланты в четырёх направлениях: в вокальном направлении выступили Ульяна Коляда (г. Мурманск), Антон Новолоцкий (г. Мурманск) и Елизавета Нетребина (г. Полярные Зори); в инструментальном направлении – Екатерина Губенко (ЗАТО Видяево); в танцевальном направлении – хореографический коллектив «Акварель» (г. Полярные Зори); в специальной номинации «Амбассадор Движения» продемонстрировал свои лидерские и организаторские качества Егор Тумак из Гаджиево.

По итогам конкурсных испытаний юные северяне завоевали победу сразу в нескольких номинациях:

Ульяна Коляда из Мурманска стала лауреатом I степени в номинации «Эстрадное пение» (зарубежная песня, соло) вокального направления.

Хореографический коллектив «Акварель» из Полярных Зорь стал лауреатом I степени в номинации «Современный танец» (большие составы) танцевального направления.

Егор Тумак из Гаджиево получил специальный приз признания жюри за популяризацию ценностей «Движения Первых» в номинации «Амбассадор «Движения Первых».

Организаторами II Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна» выступили «Движение Первых», правительство Ставропольского края, Российский Союз Молодёжи, Северо-Кавказский федеральный университет. Оказали помощь в отправке делегации Мурманской области для участия в фестивале региональное правительство, администрация города Полярные Зори, администрация города Мурманска, администрация ЗАТО Александровск, администрация ЗАТО Видяево и Кольская АЭС.

Фото: https://gov-murman.ru