Школьники из Полярных Зорь познакомились с навыками рабочих профессий

Впервые в рамках начальной профессиональной подготовки «Юниоры «Росатома» учащиеся 8-х классов из г. Полярные Зори приняли участие в проекте «Профориентационные пробы».

Педагоги Кандалакшского индустриального и Полярнозоринского энергетического колледжей на сертифицированных площадках по методике «World Skills» провели практические занятия, обучив подростков компетенциям «Метрология и КИП», «Сварочное производство», «Электромонтаж». Эти профессии востребованы на предприятиях Госкорпорации «Росатом». Ученики закрепили теоретический материал на практике: научились пользоваться оборудованием, регулировать точность работы измерительных аппаратов, изготавливать сварную конструкцию.

Исполняющий обязанности заместителя директора по управлению персоналом Максим Ченгаев отметил: «Кольская АЭС поддерживает проекты по профессиональному самоопределению подростков. Профпробы – это возможность для школьников познакомиться с практической частью профессий. Организаторы проекта создали все условия для полного погружения подрастающего поколения в атомную и энергетическую промышленность».

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, профэкскурсии на Кольскую АЭС, мастер-классы, фестивали, конкурсы, семинары – все это и многое другое ждёт полярнозоринских школьников в рамках движения инженерно-технического творчества «Юниоры Росатома».

Юниоры «Росатома» – это проект, направленный на популяризацию среди подрастающего поколения приоритетных для Росатома инженерных и рабочих компетенций, создание среды массового развития инженерно-технического творчества путем вовлечения школьников и педагогов в мероприятия движения, раннюю профориентацию и раскрытие потенциала подростков, апробацию новыхобразовательных методик и технологий в образовательных организациях, а также системную подготовку педагогов и наставников по инженерным и рабочим специальностям.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.