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Мурманская область. Арктика (16+)18.04.25 13:30

Школьники из Полярных Зорь стали лауреатами международного конкурса

Подведены итоги VIII Международного проекта «Территория успеха: в объятиях природы».* В нём приняли участие юные фотографы из более чем 30 российских городов присутствия Госкорпорации «Росатом», а также Островца (Беларусь), Пицунды и Сухума (Абхазия), Пакш (Венгрия) и поселка строителей АЭС «Аккую» (Турция). Жюри рассмотрело около 2000 фоторабот и отобрало 790 лучших. Лауреатами конкурса стали 109 талантливых фотографов из атомных городов.

Победители примут участие в Экологическом детском форуме, который пройдёт с 15 по 24 июня 2025 года в Волгоградской области. В рамках этого мероприятия ребят ждут обучающие интенсивы по фотоискусству и насыщенная экскурсионная программа.

В городе Полярные Зори призёрами стали: Даниэль Колинько («Маскировка»), Дарья Китаева («Лунное притяжение»), Семен Славинский (фото «Завывание весны»), Алексей Абанин («Имандровская пустыня»).

«Создание возможностей для молодёжи – это один из главных приоритетов нашего государства. Правительство России и крупные компании активно работают над тем, чтобы раскрыть потенциал подрастающего поколения. Кольская АЭС уделяет большое внимание школьникам и студентам, которые в будущем могут стать частью нашего коллектива, и для этого разработаны специальные образовательные программы», – отметил заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

 

 

* - проект «Территория успеха: в объятиях природы» реализуется в рамках направления «Территория культуры «Росатома» – детям» Фондом «АТР АЭС» и при поддержке Концерна «Росэнергоатом», Союза фотографов дикой природы, АЭС «Пакш» Венгрии, Администраций муниципальных образований расположения предприятий ГК «Росатом» и зарубежных городов-побратимов из Венгрии, Беларуси и Абхазии.

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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